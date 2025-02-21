Нетаньяху приказал провести мощную КТО в Палестинской автономии после взрывов

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приказал провести мощную контртеррористическую операцию в Палестинской автономии после взрывов в автобусах в пригородах Тель-Авива. Об этом сообщила канцелярия премьера.
«После попытки совершить серию массовых терактов в автобусах премьер-министр Нетаньяху завершил оценку ситуации <…> и поручил Армии обороны Израиля провести мощную операцию в Иудее и Самарии против очагов терроризма», — сообщили в канцелярии.
Силовым ведомствам глава правительства поручил усилить профилактику против возможных нападений в будущем.
В четверг на парковках Тель-Авива прогремела серия взрывов. Пять снарядов,три успели взорваться и два обезвредили специалисты, имели таймеры. Они были установлены на утро пятницы в час пик. Власти подозревают теракт. Правоохранители начали расследование.
Глава Чехова проверил содержание территорий в микрорайоне Венюково
В России вырос спрос на страхование от террористических актов и диверсий
Масленичные гуляния пройдут на экоферме в Луховицах 1 марта
Главе СК доложат о расследовании убийства участника СВО в Армавире
Волонтеры в Воскресенске поздравили ветеранов с Днем защитника Отечества
Жители Чехова собрали очередную партию гуманитарной помощи для бойцов СВО
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте