Нетаньяху приказал провести мощную КТО в Палестинской автономии после взрывов

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приказал провести мощную контртеррористическую операцию в Палестинской автономии после взрывов в автобусах в пригородах Тель-Авива. Об этом сообщила канцелярия премьера.

«После попытки совершить серию массовых терактов в автобусах премьер-министр Нетаньяху завершил оценку ситуации <…> и поручил Армии обороны Израиля провести мощную операцию в Иудее и Самарии против очагов терроризма», — сообщили в канцелярии.

Силовым ведомствам глава правительства поручил усилить профилактику против возможных нападений в будущем.

В четверг на парковках Тель-Авива прогремела серия взрывов. Пять снарядов,три успели взорваться и два обезвредили специалисты, имели таймеры. Они были установлены на утро пятницы в час пик. Власти подозревают теракт. Правоохранители начали расследование.