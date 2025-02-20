На бомбе в автобусе в Тель-Авиве нашли грозное послание

Бомбы взорвались в трех автобусах в Тель-Авиве, две удалось обезвредить

На парковке в Тель-Авиве взорвался третий за вечер пустой автобус. Еще два снаряда в других автобусах удалось обезвредить, сообщила газета The Times of Israel .

Все пять снарядов, уже подорвавшихся и обезвреженных, имели таймеры. Они были установлены на утро пятницы, 21 февраля — час пик в Тель-Авиве.

На одном из обезвреженных взрывных устройств весом в пять килограммов нашли надпись «Месть из Тулькарема». Тулькарем — город на Западном берегу Иордана, где Армия обороны Израиля недавно провела крупномасштабную контртеррористическую операцию.

Глава Минтранса Мири Регев заявила главе Управления общественного транспорта, что необходимо останавливать и проверять «все автобусы, поезда, и действовать в соответствии с инструкциями Шин Бет и полиции».

Первые два автобуса в Тель-Авиве взорвались ранее вечером в четверг, 20 февраля.