Подозревают теракт. Два автобуса одновременно взорвались в Тель-Авиве

На парковках Тель-Авива одновременно взорвались два автобуса

Мощные взрывы прогремели сразу на двух парковках Тель-Авива. По предварительной информации, в разных местах одновременно взорвались два автобуса, сообщила газета The Times of Israel .

Мэр города Цвика Брут заявил, что подробности происшествия пока неясны. Власти инициировали расследование.

Автобусы, добавил Брут, были пусты. О пострадавших пока не сообщалось. В расследовании приняла участие служба внутренней безопасности Израиля «Шин Бет».

Всем водителям автобусов в районе Тель-Авива было приказано провести досмотр транспортных средств. Полиция допустила, что речь может идти о террористическом акте.

Боевики минировали транспортные средства в Тель-Авиве и раньше. В прошлом году в этом городе взорвался грузовик.