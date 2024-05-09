Нетаньяху поздравил Путина с Днем Победы | 360°

Мир 09 мая 2024, 20:22 Нетаньяху поздравил Путина с Днем Победы Премьер Израиля Нетаньяху направил Путину поздравление с Днем Победы РИА «Новости»

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху направил поздравление с Днем Победы российскому лидеру Владимиру Путину. Об этом ТАСС сообщили в израильском посольстве в РФ.

«Наш премьер-министр отправил поздравление с Днем Победы президенту РФ», — отметили в дипмиссии.

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Путин поздравил с Днем Победы коллег из Азербайджана, Армении, Казахстана, Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Туркмении, Абхазии и Южной Осетии. Еще две поздравительные телеграммы от президента получили народы Грузии и Молдавии.

Глава государства во время выступления на параде Победы в Москве заявил, что страны Запада пытаются исказить правду о Второй мировой войне. По его словам, таким образом за рубежом хотят разжечь новые региональные конфликты.