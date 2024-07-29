Нетаньяху поручили выбрать формат ответа «Хезболле» за удар по Голанским высотам

Фото: РИА «Новости»

Военно-политический кабинет Израиля поручил премьер-министру Биньямину Нетаньяху и главе Минобороны Йоаву Галанту избрать способ ответа движению «Хезболла» на удар по Голанским высотам. Об этом сообщила канцелярия премьера, фрагмент заявления процитировало РИА «Новости».

«Заседание военного-политического кабинета завершено. Члены кабинета уполномочили премьер-министра и министра обороны принять решение о способе и времени ответа против террористической организации „Хезболла“», — сказано в сообщении.

В субботу поселок Мадждаль-Шамс подвергся ракетному удару, стреляли со стороны Ливана. Израиль обвинил в обстреле шиитское движение «Хезболла». На что те заявили, что причиной гибели мирных граждан стало падение израильской противоракеты.

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