Нетаньяху поручили выбрать формат ответа «Хезболле» за удар по Голанским высотам

Военно-политический кабинет Израиля поручил премьер-министру Биньямину Нетаньяху и главе Минобороны Йоаву Галанту избрать способ ответа движению «Хезболла» на удар по Голанским высотам. Об этом сообщила канцелярия премьера, фрагмент заявления процитировало РИА «Новости» .

«Заседание военного-политического кабинета завершено. Члены кабинета уполномочили премьер-министра и министра обороны принять решение о способе и времени ответа против террористической организации „Хезболла“», — сказано в сообщении.

В субботу поселок Мадждаль-Шамс подвергся ракетному удару, стреляли со стороны Ливана. Израиль обвинил в обстреле шиитское движение «Хезболла». На что те заявили, что причиной гибели мирных граждан стало падение израильской противоракеты.