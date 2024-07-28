«Хезболла» опровергла удары по Голанским высотам

Движение «Хезболла» уведомило командование Временных сил ООН в Ливане, что не подвергало ракетному удару поселок на Голанских высотах. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.
«Причиной гибели мирных граждан стало падение израильской противоракеты. Исламское сопротивление не несет ответственности за этот инцидент», — сказано в заявлении.
В субботу в результате удара по поселку Мадждаль-Шамс на Голанских высотах погибли 12 детей из местной общины горцев-друзов. Ранения получили около 30 человек. Ракета упала на стадионе, где в это время находились преимущественно подростки.
Администрация президента США Джо Байдена выразила беспокойство, что ракетная атака по Голанским высотам может привести к полномасштабной войне между Израилем и «Хезболлой».