«Хезболла» опровергла удары по Голанским высотам

Движение «Хезболла» уведомило командование Временных сил ООН в Ливане, что не подвергало ракетному удару поселок на Голанских высотах. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera .

«Причиной гибели мирных граждан стало падение израильской противоракеты. Исламское сопротивление не несет ответственности за этот инцидент», — сказано в заявлении.

В субботу в результате удара по поселку Мадждаль-Шамс на Голанских высотах погибли 12 детей из местной общины горцев-друзов. Ранения получили около 30 человек. Ракета упала на стадионе, где в это время находились преимущественно подростки.

Администрация президента США Джо Байдена выразила беспокойство, что ракетная атака по Голанским высотам может привести к полномасштабной войне между Израилем и «Хезболлой».