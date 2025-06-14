Иран пригрозил закрытием Ормузского пролива

Депутат Ирана Косари заявил о готовности страны к закрытию Ормузского пролива

Парламент Ирана рассматривает возможность закрытия Ормузского пролива после ударов Израиля. Об этом в комментарии сайту Rokna заявил член парламентского комитета по национальной безопасности и внешней политике Эсмаил Косари.

Он подчеркнул, что вопрос прекращения судоходства в проливе уже внесли на рассмотрение на ближайшее заседание.

«Иран без колебаний примет такое решение», — заявил Косари.

Ормузский пролив — главная водная артерия, через которую проходит до 30% сжиженного газа и до 20% экспорта нефти. Иран уже предупреждал, что перекроет проход танкерам в случае угрозы национальной безопасности.

Новые угрозы о перекрытии Ормузского пролива со стороны Ирана появились после массированных ударов Израиля по военным объектам и предприятиям ядерной программы во время операции «Нация львов».

Армия обороны Израиля объявила, что в ходе первых атак уничтожила более 20 высокопоставленных офицеров Корпуса стражей исламской революции и девять иранских физиков-ядерщиков, отвечавших за разработку ядерного оружия.