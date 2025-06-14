Пезешкиан пригрозил Израилю мощным ответом

Пезешкиан пригрозил Израилю более мощным ответом

Фото: РИА «Новости»

Иранские военные дадут Израилю более мощный ответ, если тот повторит удары по Исламской Республике. Об этом заявил президент страны Масуд Пезешкиан, сообщил ТАСС.

Он также прокомментировал факт координации действий ЦАХАЛ с Белым домом. По его словам, США тем самым продемонстрировали свою ненадежность.

Ранее главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала взаимный обмен ударами двух стран. Она не исключила, что война закончится ядерным ультиматумом. По ее словам, это произойдет раньше, чем завершится конфликт России и Украины.

Симоньян добавила, что ни одна страна не может гарантированно защититься от атак множества БПЛА или ракет.

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