Пезешкиан пригрозил Израилю мощным ответом

Иранские военные дадут Израилю более мощный ответ, если тот повторит удары по Исламской Республике. Об этом заявил президент страны Масуд Пезешкиан, сообщил ТАСС .

Он также прокомментировал факт координации действий ЦАХАЛ с Белым домом. По его словам, США тем самым продемонстрировали свою ненадежность.

Ранее главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала взаимный обмен ударами двух стран. Она не исключила, что война закончится ядерным ультиматумом. По ее словам, это произойдет раньше, чем завершится конфликт России и Украины.

Симоньян добавила, что ни одна страна не может гарантированно защититься от атак множества БПЛА или ракет.