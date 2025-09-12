Нетаньяху пообещал не допустить создания палестинского государства

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху утвердил строительство тысяч единиц жилья в районе Мевасерет-Адумим для поселенцев. Об этом сообщила пресс-служба канцелярия главы страны.

«Проект E1 свяжет Иерусалим и Маале-Адумим и, таким образом, нарушит территориальную целостность Палестинской автономии», — заявил Нетаньяху.

В ходе выступления на церемонии подписания соглашения о развитии города Маале-Адумим Нетаньяху заявил, что не допустит создания отдельного палестинского государства. Он отметил, что город двоится и здесь будут жить 70 тысяч человек.

«Эта земля принадлежит нам. Мы позаботимся и о нашем наследии и о нашей безопасности», — добавил он.

Ранее сообщила, что Армия обороны Израиля утвердила план действий против ХАМАС в секторе Газа. Министр обороны Исраэль Кац пригрозил превратить город Газа в Рафах или Бейт-Ханун, которые сильно разрушены.