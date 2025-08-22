«Скоро врата ада откроются»: Израиль пригрозил Газе полным уничтожением

Министр обороны Израиля Кац: план действий против ХАМАС в Газе утвержден

Армия обороны Израиля утвердила план действий против ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщил министр обороны Исраэль Кац в соцсети X.

«Врата ада откроются над головами убийц и насильников из ХАМАС в Газе, до тех пор пока они не примут условия Израиля для прекращения войны — в первую очередь освобождение пленных и разоружение», — написал он.

В противном случае Кац пригрозил превратить город Газа в Рафах или Бейт-Ханун, которые сильно разрушены.

Накануне премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ займет территорию Газы, даже если ХАМАС согласится на все требования Израиля. Он сравнил палестинское движение с гитлеровцами.

