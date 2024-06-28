«Нет нужды сдерживаться». Что изменят старые и новые фигуры на высших постах в ЕС

Лидеры стран Евросоюза согласовали кандидатов на ключевые должности в ЕС . Экс-премьера Португалии Антониу Кошту одобрили на должность главы Евросовета, премьер-министра Эстонии Каю Каллас — на пост верховного представителя ЕС по иностранным делам, а Урсула фон дер Ляйен пойдет на второй срок в качестве главы Еврокомиссии. Все это изменит отношения Евросоюза с Россией в худшую сторону и уменьшит шанс на скорое дипломатическое урегулирование конфликта на Украине, рассказал 360.ru политолог, независимый аналитик Сергей Станкевич.

«Изменения будут, причем к худшему, в отношениях между Россией и Европой. Что касается Кошты во главе Евросовета, это должность представительская и координирующая, самостоятельного потенциала влияния у этого человека нет. А вот две другие позиции для международных отношений в Европе важны», — считает эксперт.

По его мнению, Урсула фон дер Ляйен на втором сроке проявит себя еще хуже, чем на первом — теперь у нее отпадет необходимость осторожничать ради переизбрания.

«В первый срок она вела себя достаточно конфронтационно, односторонне и милитаристски, но у нее были некоторые сдерживающие обстоятельства: ей не хотелось обострять отношения с отдельными странами и хотелось получить второй срок, то есть она немного осторожничала. Теперь ей нет нужды себя сдерживать, и все то, что она проявила уже, будет умножено», — уверен Станкевич.

Он добавил: теперь антироссийские настроения фон дер Ляйен усугубятся, и она пойдет по пути дальнейшей милитаризации Европы: станет увеличивать военные расходы, возможно, введет пост комиссара по обороне в составе аппарата Евросоюза.

«И она будет препятствовать переходу к дипломатическому завершению конфликта на Украине. А Каллас — всячески помогать Урсуле фон дер Ляйен во всех вопросах. Самостоятельных взглядов, собственной политической линии у нее нет, она просто ляжет в фарватер этой политики „железной Урсулы“», — продолжил политолог.

«Дипломатии для миротворчества» по Украине ожидать не приходится, подытожил он.