«Нет договоренностей». Замглавы МИД Украины рассказала о переговорах

Беца: по самым чувствительным темам на переговорах с Россией нет согласия

Замминистра иностранных дел Украины Марьяна Беца заявила, что в рамках контактов по мирному урегулированию с участием России и США пока нет согласия по наиболее чувствительным вопросам. Ее речь прозвучала на заседании Совета Безопасности ООН .

Беца подчеркнула, что делегатам пока не удалось преодолеть ключевые разногласия в обсуждении мирного урегулирования.

«По состоянию на сегодняшний день у нас нет договоренностей по наиболее чувствительным политическим вопросам», — отметила она.

Однако власти страны, по ее словам, готовы к компромиссам. Украина ранее допускала прекращение боевых действий по текущей линии соприкосновения, назвав такой вариант очень трудным решением.

Вопросы суверенитета и территориальной целостности замглавы МИД Украины охарактеризовала как красную линию для Киева.

Ранее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф на конференции Yalta European Strategy сказал, что очередной раунд переговоров по украинскому урегулированию может состояться в США в ближайшие 10 дней.