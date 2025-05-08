Несколько взрывов прогремело в пакистанском Лахоре

Samaa TV: в Лахоре прозвучало несколько взрывов на фоне напряженности с Индией

В ночь на 8 мая в пакистанском городе Лахор раздалось несколько взрывов на фоне напряженности с Индией. Об этом сообщил телеканал Samaa TV .

Очевидцы слышали взрывы на шоссе Уолтон в районах Насирабад и Гопал-Нагар недалеко от аэропорта. Люди покинули дома и рассказали, что видели клубы дыма.

По предварительным данным, рядом с воздушной гаванью сбили индийский беспилотник. В правоохранительных органах уточнили, что летательным аппаратом размером примерно до 1,8 метра управляли из-за границы. Его применяли для слежки за важными военными объектами.

Индия в ночь на 7 мая начала операцию «Синдур», нанеся удары по девяти целям на территории Пакистана и подконтрольной ему части региона Кашмир, где, по версии индийской стороны, базировались террористы.

Власти Пакистана, в свою очередь, заявляли, что под удар Индии попали пять населенных пунктов, в результате чего погибли свыше 20 человек и около 40 пострадали.