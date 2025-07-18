Несколько редакций RT попали под санкции ЕС

В новый пакет антироссийских санкций Евросоюза вошли несколько языковых редакций RT. Об этом в Telegram-канале сообщила главный редактор телеканала RT и международной медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян.

«В новом пакете с пакетами от Евросоюза несколько языковых редакций RT. Спасибо, что не забываете», — написала она.

Ранее 18 июля Совет ЕС принял очередной, 18-й по счету пакет рестрикций против России. Ограничения затронули 41 юридическое и 14 физических лиц.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев жестко прошелся по руководству ЕС в ответ на новые санкции. Он назвал его «недоумками» и заверил, что российская экономика выстоит под усилившимся давлением.

В пакет санкций также включили запрет любых операций с газопроводами «Северный поток» и «Северный поток — 2». Ограничения ввели на покупку нефтепродуктов из России, однако они не распространяются на США, Великобританию, Швейцарию, Норвегию и Канаду.