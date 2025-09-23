Несколько раз просила. Мелания Трамп отказала жене Зеленского в аудиенции
NYP: Мелания Трамп отказалась встречаться с Еленой Зеленской на полях ГА ООН
Первая леди США Мелания Трамп согласилась лишь поприветствовать жену президента Украины Елену Зеленскую в Нью-Йорке на полях сессии Генассамблеи ООН, отказавшись от двусторонней встречи. Старший советник хозяйки Белого дома Марк Бекман сообщил об этом газете The New York Post.
«Госпожа Зеленская несколько раз пыталась договориться о встрече. <…> Поскольку наша первая леди очень вежлива, она сегодня поздоровается, но никаких содержательных бесед или встреч не запланировано», — сказал он.
Трамп, как и Зеленская, требовал освободить якобы удерживавшихся в России 20 тысяч украинских детей. Она передала через супруга письмо в адрес российского президента Владимира Путина с призывом остановить конфликт.
В России обвинения Украины не раз отвергали. Глава делегации на переговорах Владимир Мединский заявлял, что речь шла лишь о 339 эвакуированных детях. Представитель МИД России Мария Захарова сообщала, что больше сотни якобы похищенных находились в Германии.