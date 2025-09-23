Несколько раз просила. Мелания Трамп отказала жене Зеленского в аудиенции

Первая леди США Мелания Трамп согласилась лишь поприветствовать жену президента Украины Елену Зеленскую в Нью-Йорке на полях сессии Генассамблеи ООН, отказавшись от двусторонней встречи. Старший советник хозяйки Белого дома Марк Бекман сообщил об этом газете The New York Post .

«Госпожа Зеленская несколько раз пыталась договориться о встрече. <…> Поскольку наша первая леди очень вежлива, она сегодня поздоровается, но никаких содержательных бесед или встреч не запланировано», — сказал он.

Трамп, как и Зеленская, требовал освободить якобы удерживавшихся в России 20 тысяч украинских детей. Она передала через супруга письмо в адрес российского президента Владимира Путина с призывом остановить конфликт.

В России обвинения Украины не раз отвергали. Глава делегации на переговорах Владимир Мединский заявлял, что речь шла лишь о 339 эвакуированных детях. Представитель МИД России Мария Захарова сообщала, что больше сотни якобы похищенных находились в Германии.