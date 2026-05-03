Несколько человек пострадали при крушении вертолета в Таиланде

Bangkok Post: в провинции Самутпракан люди пострадали при падении вертолета

В таиландской провинции Самутпракан несколько человек пострадали при крушении вертолета. Об этом сообщило издание Bangkok Post .

«Вертолет упал за заправочной станцией… в районе Муанг в провинции Самутпракан в воскресенье утром, из-за чего несколько человек получили ранения», — отметили в газете.

Точное число пострадавших и причина падения вертолета пока неизвестны.

Ранее вертолет Ми-8Т в Республике Коми совершил жесткую посадку. Пострадали 11 человек. Частный борт должен был доставить вахтовиков в Ненецкий автономный округ. По факту ЧП возбудили уголовное дело.