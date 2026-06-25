Несколько человек погибли при обрушении здания в Каракасе

Жилое здание обрушилось в Каракасе из-за землетрясения, есть погибшие. Об этом сообщило РИА «Новости» .

ЧП произошло в районе Сан-Бернардино. Из-под завалов обрушившегося здания вытащили погибших и пострадавших. Спасатели продолжают поиски.

По информации агентства, в среду в Венесуэле был выходной день, поэтому многие люди находились дома.

Глава МВД Венесуэлы Диосдадо Кабельо в эфире телеканала Venezolana de Televisión сообщил, что в результате землетрясения обрушилось несколько зданий и жилых построек. Наиболее сильные толчки пришлись на штаты Трухильо, Яракуй, Карабобо, Арагуа, Миранда, также пострадали от землетрясения Каракас и Ла-Гуайре.

«Наш народ вышел на улицы, чтобы обезопасить себя. Никто не должен оставаться внутри зданий, потому что такие события обычно сопровождаются повторными толчками», — подчеркнул Кабельо.

Сильное землетрясение произошло в Венесуэле, зафиксировали две серии мощных толчков. Магнитуда составила 7,2, и второго — 7,5.