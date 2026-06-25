Мощное землетрясение произошло в Венесуэле, в Каракасе зашатались здания

Сильное землетрясение произошло в Венесуэле. Очевидцы сообщили Reuters о мощных толчках в Каракасе.

Сильные колебания земной коры ощутили не только венесуэльцы, но и жители соседней Колумбии.

По версии Геологической службы США (USGS), речь идет о землетрясении магнитудой 7,1. Удар стихии вызвал панику в венесуэльской столице, власти провели эвакуацию некоторых районов.

Reuters утверждает, что испуганные горожане выбегали на улицы из жилых домов и офисных высоток. В стенах многих многоэтажек образовались огромные трещины, в квартирах лопались оконные стекла. Предварительно, есть пострадавшие.

Из-за силы подземных толчков USGS объявила об опасности возникновения гигантских волн. Прямая угроза цунами объявлена у побережья самой Венесуэлы, а также на островах Аруба и Бонайре.

Примерно в то же время сейсмологи зафиксировали еще один подземный толчок магнитудой 6,9 у северо-восточного побережья Японии.

В начале июня сильное землетрясения произошло и на Филиппинах.