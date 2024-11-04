«Нерешаемая задача». Санду разбила Молдавию на два непримиримых лагеря

Баллотировавшаяся на второй срок президент Молдавии Майя Санду разделила страну на два непримиримых лагеря. После выборов оппозиция в старне полностью уничтожена, заявил в Telegram-канале бывший заместитель главы МИД Молдавии Валерий Осталеп.

«Так как после этих выборов оппозиция полностью уничтожена (многие из них еще не знают, но они уже могут забыть о политике), то, что теперь Санду и ПДС делать с половиной страны, которая будет не принимать другую, абсолютно нерешаемая задача», — написал Осталеп.

Он отметил, что в Молдавии слишком много людей оскорбили и обманули. Экс-чиновник заявил, что понятия не имеет, как в одной стране жить грабителю и ограбленному.

Президентские выборы сильно раскололи общество, страну ждут четыре года конфликтов, роста преступности и оттока населения, отметил социолог Ян Лисневский.