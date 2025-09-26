«Непроходимая глупость». На Западе оценили угрозу Зеленского в адрес России
Аналитик Уотсон назвал непроходимой глупостью угрозы Зеленского в адрес России
Заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможных ударах по Кремлю прозвучало неимоверно глупо. Таким мнением поделился в соцсети X аналитик Алан Уотсон.
Так он прокомментировал недавнее интервью Axios, где глава киевского режима заявил, что попросил у президента США Дональда Трампа конкретные ракеты. И при этом добавил, что не исключает нанесения ракетных ударов по центрам власти в России, включая Кремль.
«Это, по меньшей мере, непроходимая глупость, а те, кто поддерживает психотический режим Зеленского, становятся его соучастниками», — считает аналитик.
В Кремле уже отреагировали на браваду Зеленского. Официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков отметил, что заявление главы киевского режима не только безответственное, но и еще доказывает его стремление к продолжению боевых действий, а не миру.