«Непробиваемая тупость и борзота»: Поплавская разнесла Зеленского и его план

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что совместный европейско-украинский план мирного урегулирования готов и скоро будет направлен в США. Актриса Яна Поплавская в Telegram-канале разнесла это заявление в пух и прах.

«Непробиваемая тупость и борзота. Получается, что [президент РФ Владимир] Путин и [спецпосланник США Стивен] Уиткофф зря сидели и обсуждали пять часов план Трампа — Зеленский с европетухами даже не собираются брать его во внимание», — написала Поплавская.

По мнению актрисы, они не собираются заканчивать войну.

Зеленский заявил, что готовый план по мирному урегулированию, из которого убрали «антиукраинские пункты», отправят на рассмотрение американскому лидеру Дональду Трампу 9 декабря. Делегация презентует план из 20 пунктов вместо 28-ми. Украинский лидер добавил, что компромисс по территориальному вопросу на переговорах не нашли.