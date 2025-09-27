«Неприличная истерика». В Венгрии резко ответили на обвинения Зеленского

Провокационные заявления президента Владимира Зеленского о якобы вторжении венгерского дрона в воздушное пространство Украины вызывают неприязнь. Об этом написал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети Х.

«Послушай, Зеленский. Понятно, что тебя задели слова президента США Дональда Трампа о том, что Словакия и Венгрия могут продолжать закупать энергоносители у России. <…> Но эта истерика просто неприлична», — написал он.

Аналитик добавил, что власти Венгрии имеют право действовать так, как посчитают нужным и интересы Украины их не интересуют.

Накануне Зеленский заявил о нарушении украинской границы, «вероятно, венгерскими» разведывательными беспилотниками. При этом он не стал приводить доказательств вторжения.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто предположил, что Зеленский стал сходить с ума на почве «хунгарофобии». После этого в МИД Украины заявили о деградации и лицемерии венгерского правительства.