МИД Украины по-хамски ответил на претензии Венгрии к Зеленскому

Сибига нагрубил властям Венгрии в ответ на обвинения Зеленского в хунгарофобии

Глава МИД Украины Андрей Сибига нагрубил властям Венгрии после их обвинений президента Владимира Зеленского в хунгарофобии. Свое мнение украинский министр выразил в соцсети X.

«Мы начинаем видеть многое, Петер, включая лицемерие и моральную деградацию вашего правительства, открытую и тайную работу против Украины и всей Европы», — написал Сибига.

По его словам, венгерские власти пытаются якобы выслужиться перед Кремлем.

Накануне Зеленский заявил о нарушении воздушного пространства страны БПЛА, предположительно принадлежащими Венгрии. Он сказал, что дроны якобы собирали информацию о промышленной инфраструктуре Украины.

После этого глава МИД Венгрии Петер Сийярто сделал вывод, что Зеленский начал сходить с ума на почве «хунгарофобии» и «уже видит кошмары».