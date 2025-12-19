Непоправимый урон. В Финляндии предупредили о рисках для ЕС из-за активов России
Линнайнмаки: ЕС рискует навредить себе, игнорируя позицию Бельгии по активам РФ
Евросоюз может навредить сам себе, если проигнорирует позицию Бельгии по конфискации замороженных российских активов. Таким мнением поделился бывший советник МИД Финляндии Йоэль Линнайнмаки в интервью газете Iltalehti.
«Это [решение] оставит глубокие раны внутри ЕС, которые не забудутся долгое время, а также может затруднить принятие решений в будущем», — пояснил бывший дипломат.
По его мнению, рискованно игнорировать принципиальное мнение бельгийского премьера Барта де Вевера по этому вопросу. Это, конечно, возможно, но это «не второй или третий вариант, к которому следует прибегать».
Ранее представители семи стран ЕС, в число которых вошла и Финляндия, призвали главу Еврокомиссии Урсулу фон дел Ляйен и председателя Евросовета Антониу Кошту скорее принять решение о «репарационном кредите» в пользу Киева.