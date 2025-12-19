Непоправимый урон. В Финляндии предупредили о рисках для ЕС из-за активов России

Евросоюз может навредить сам себе, если проигнорирует позицию Бельгии по конфискации замороженных российских активов. Таким мнением поделился бывший советник МИД Финляндии Йоэль Линнайнмаки в интервью газете Iltalehti .

«Это [решение] оставит глубокие раны внутри ЕС, которые не забудутся долгое время, а также может затруднить принятие решений в будущем», — пояснил бывший дипломат.

По его мнению, рискованно игнорировать принципиальное мнение бельгийского премьера Барта де Вевера по этому вопросу. Это, конечно, возможно, но это «не второй или третий вариант, к которому следует прибегать».

Ранее представители семи стран ЕС, в число которых вошла и Финляндия, призвали главу Еврокомиссии Урсулу фон дел Ляйен и председателя Евросовета Антониу Кошту скорее принять решение о «репарационном кредите» в пользу Киева.