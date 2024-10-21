«Неожиданно позвонил». Россиянин прислал родным видео со сбитого в Судане Ил-76

В сбитом в Судане Ил-76 летел россиянин Антон Селиванец. За несколько часов до крушения он прислал родным видео из самолета, снятое на высоте 8,5 тысячи метров. Об этом RT рассказали его родственники.

«Перед вылетом в Судан он мне неожиданно позвонил и сказал, что соскучился и хочет приехать в отпуск, чтобы увидеть всех родных, побывать на могиле отца», — сообщил брат летчика.

По его словам, Селиванец часто доставлял в места военных конфликтов гуманитарную помощь. Он считал это своим долгом. Собеседник телеканала рассказал, что в России у летчика осталась семья.

Российское посольство ранее сообщило о сбитом в Судане грузовом самолете. Представители СБР признали, что они сбили воздушное судно на западе страны, «в состав экипажа которого входили российские граждане». Зона крушения находится в Дарфуре.

На борту Ил-76 также мог находиться главный инженер компании Airline Transport Incorporation FZC из ОАЭ Виктор Гранов. Экипаж летел в Западный Кордофан для ремонта лайнера. Суданские издания опубликовали видео падения воздушного судна.