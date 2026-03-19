Беспилотники заметили над американской базой, где живут Рубио и Хегсет

WP: неопознанные БПЛА заметили над военной базой, где живут Рубио и Хегсет
Над военной базой в Вашингтоне, где живут госсекретарь Марко Рубио и министр обороны Пит Хегсет, заметили неопознанные дроны. Об этом сообщили три источника газеты The Washington Post.
Высокопоставленный чиновник администрации, говоривший на условиях анонимности, сообщил, что военные стали внимательнее следить за потенциальными угрозами из-за повышенной боевой готовности после ударов США и Израиля по Ирану.
По его словам, за последние 10 дней над фортом Лесли Дж. Макнейр ночью несколько раз видели беспилотники. Это вызвало усиление мер безопасности и проведение совещания в Белом доме для обсуждения дальнейших шагов.
«Введение режима изоляции на американских базах и глобальная тревога в сфере безопасности подчеркивают опасения, что ответные меры Ирана могут распространиться и на должностных лиц на территории США», — написали журналисты.
По информации двух других источников издания, запуск БПЛА заставил чиновников задуматься о передислокации Рубио и Хегсета.
Ранее в Иране объявили о новой волне атак в качестве мести за гибель секретаря Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани. Также исламская республика отметила, что планирует использовать новое оружие против Израиля и США.