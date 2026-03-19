Беспилотники заметили над американской базой, где живут Рубио и Хегсет

WP: неопознанные БПЛА заметили над военной базой, где живут Рубио и Хегсет

Над военной базой в Вашингтоне, где живут госсекретарь Марко Рубио и министр обороны Пит Хегсет, заметили неопознанные дроны. Об этом сообщили три источника газеты The Washington Post .

Высокопоставленный чиновник администрации, говоривший на условиях анонимности, сообщил, что военные стали внимательнее следить за потенциальными угрозами из-за повышенной боевой готовности после ударов США и Израиля по Ирану.

По его словам, за последние 10 дней над фортом Лесли Дж. Макнейр ночью несколько раз видели беспилотники. Это вызвало усиление мер безопасности и проведение совещания в Белом доме для обсуждения дальнейших шагов.

«Введение режима изоляции на американских базах и глобальная тревога в сфере безопасности подчеркивают опасения, что ответные меры Ирана могут распространиться и на должностных лиц на территории США», — написали журналисты.

По информации двух других источников издания, запуск БПЛА заставил чиновников задуматься о передислокации Рубио и Хегсета.

Ранее в Иране объявили о новой волне атак в качестве мести за гибель секретаря Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани. Также исламская республика отметила, что планирует использовать новое оружие против Израиля и США.