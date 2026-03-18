Иран объявил о новой волне ударов по Израилю за гибель Али Лариджани

В Иране объявили о новой волне атак на Израиль в качестве мести за гибель секретаря Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани. Об этом сообщил Press TV.

«КСИР объявляет о 61-й волне ракетных ударов по Израилю в качестве мести за мученичество иранского Лариджани», — объявили в эфире телеканала.

Накануне министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщил о гибели Лариджани в результате авиаудара по Ирану.

В телеграм-канале секретаря Совета нацбезопасности Исламской Республики появился пост с фотографией рукописи Лариджани перед церемонией прощания с моряками иранского фрегата, погибшими при потоплении корабля американской подлодкой.

Ночью 18 марта в Иране официально признали смерть Али Лариджани, погибшего при израильском авиаударе.