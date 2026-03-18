Иран анонсировал применение нового оружия против Израиля и США

Армия Ирана планирует применить новое оружие против Израиля и Соединенных Штатов. Об этом сообщил представитель ВС Исламской Республики Мохаммад Акраминия, чьи слова привел SNN .

«В предстоящие дни будем использовать оружие, которое не использовали раньше», — подчеркнул он.

Также Иран объявил о новой волне ударов по Израилю в качестве мести за гибель секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани. Он отвечал за переговоры по ключевым вопросам, в том числе по ядерной программе.

Лариджани погиб на фоне заявление президента США Дональда Трампа об успехах армии в Иране и критики в адрес союзников по Североатлантическому альянсу.