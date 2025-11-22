Представитель МИД Захарова заявила, что Россия официально не получала планы США по Украине

Западные СМИ распространили материалы с «мирным планом» президента США Дональда Трампа по украинскому конфликту. Ситуацию прокомментировала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, сообщил сайт телеканала « Звезда ».

По словам дипломата, российские власти пока не получали от США какой-либо официальной информации касательно предлагаемого «мирного плана» по урегулированию ситуации.

«Комментировать утечки, которые сами по себе противоречивы, содержат какие-то взаимоисключающие вещи порой, думаю, что дело неблагодарное», — подчеркнула Захарова.

Как только появятся конкретные данные, а соответствующие материалы поступят официальным путем, Россия открыто представит позицию, заверила представитель ведомства.