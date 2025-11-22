Представитель МИД Захарова заявила, что Россия официально не получала планы США по Украине
Западные СМИ распространили материалы с «мирным планом» президента США Дональда Трампа по украинскому конфликту. Ситуацию прокомментировала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, сообщил сайт телеканала «Звезда».
По словам дипломата, российские власти пока не получали от США какой-либо официальной информации касательно предлагаемого «мирного плана» по урегулированию ситуации.
«Комментировать утечки, которые сами по себе противоречивы, содержат какие-то взаимоисключающие вещи порой, думаю, что дело неблагодарное», — подчеркнула Захарова.
Как только появятся конкретные данные, а соответствующие материалы поступят официальным путем, Россия открыто представит позицию, заверила представитель ведомства.