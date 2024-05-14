Необъявленный визит. Блинкен запланировал посетить Украину до конца недели | 360°

14 мая 2024, 03:19
Необъявленный визит. Блинкен запланировал посетить Украину до конца недели
Politico: госсекретарь США Блинкен запланировал посетить Украину до конца недели
Госсекретарь США Энтони Блинкен на этой неделе может посетить Украину. Об этом сообщило издание Politico.
По данным его источников, ориентировочная дата визита — 14 и 15 мая. В это время украинские службы безопасности запланировали перекрытие дорог в Киеве.
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При этом точную дату в материале не назвали, а Госдепартамент официально не объявил о поездке.
Ранее Блинкен заявил, что власти США приложили все усилия, чтобы ускорить поставки оружия Украине, в том числе для создания угрозы Крыму.
По мнению председателя Крымской межнациональной миссии Заура Смирнова, Соединенные Штаты тем самым берут на себя ответственность за попытки атаковать полуостров.
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