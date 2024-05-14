Необъявленный визит. Блинкен запланировал посетить Украину до конца недели | 360°

Мир 14 мая 2024, 03:19 Необъявленный визит. Блинкен запланировал посетить Украину до конца недели Politico: госсекретарь США Блинкен запланировал посетить Украину до конца недели РИА «Новости»

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Госсекретарь США Энтони Блинкен на этой неделе может посетить Украину. Об этом сообщило издание Politico.

По данным его источников, ориентировочная дата визита — 14 и 15 мая. В это время украинские службы безопасности запланировали перекрытие дорог в Киеве.

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При этом точную дату в материале не назвали, а Госдепартамент официально не объявил о поездке.

Ранее Блинкен заявил, что власти США приложили все усилия, чтобы ускорить поставки оружия Украине, в том числе для создания угрозы Крыму.

По мнению председателя Крымской межнациональной миссии Заура Смирнова, Соединенные Штаты тем самым берут на себя ответственность за попытки атаковать полуостров.