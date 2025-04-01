Немцы забыли историю. Стали известны шокирующие планы Германии по войскам в Европе

Германия впервые с 1945 года разместила постоянные войска за границей

Германия официально начала развертывание бронетанковой бригады численностью пять тысяч человек в Литве. Это первая постоянная зарубежная немецкая военная база со времен Второй мировой войны, сообщило Politico .

Во вторник, 1 апреля, недалеко от Вильнюса прошла церемония активации 45-й бронетанковой бригады Бундесвера. Как объяснила пресс-служба немецкой армии, временный штаб подразделения уже развернули, командование принял бригадный генерал Кристоф Хубер.

«Наша задача — защищать свободу, безопасность и независимость Литвы, нашего союзника по НАТО. Защищая Литву, мы защищаем и Германию», — заявил Хубер.

План долгосрочной дислокации этой бригады согласовали еще в 2023 году, что стало поворотным моментом в оборонной политике ФРГ, которая ранее избегала размещения боевых частей за пределами страны.

В полную боеготовность бригаду приведут к 2027 году —ее разместят в специально построенном военном комплексе в Руднинкай, в 30 километрах от Вильнюса. До завершения строительства немецкие военные будут базироваться на временных объектах.

Помимо боевых подразделений, в состав соединения войдут медслужбы, сигнальные и командные группы. Сейчас в Литве находятся 150 военнослужащих Бундесвера, к концу года их число достигнет 500.

Politico отметило, что для НАТО это размещение символизирует переход к стратегии «сдерживания через передовую оборону». Для Германии — отказ от образа военной державы, которая избегает ответственности. Литва, граничащая с Калининградской областью и Белоруссией, рассматривает эту миссию как жизненно важную для своей безопасности.

Ранее страны Прибалтики захотели заминировать границу с Россией.