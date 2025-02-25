«Немного несчастные». В США высказались о сделке по завершению конфликта на Украине

Белый дом: сделка по конфликту на Украине сделает стороны немного несчастными

Участников соглашения по урегулированию конфликта на Украине его заключение сделает «немного несчастными». Об этом на брифинге заявила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт.

«Типично для хорошей сделки, когда после ее заключения обе стороны уходят немного несчастными», — отметила она.

В ходе разговора с журналистами Левитт не стала говорить об «уступках», которые может озвучить команда президента США Дональда Трампа во время переговоров с делегацией из России.

Ранее в Эр-Рияде прошел первый раунд российско-американских переговоров на высоком уровне. На них поднимался вопрос о начале обсуждения ситуации на Украине.

Президент Владимир Путин заявил, что Россия и США могли бы достичь договоренностей о сокращении вооружений на 50%. По его словам, в Кремле готовы начать дискуссии на эту тему.