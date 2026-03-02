«Неминуемая смерть». Трамп призвал армию Ирана сложить оружие

Трамп: если КСИР и полиция Ирана не сложат оружие, их ждет неминуемая смерть

Члены КСИР, иранские военные и полицейские должны сложить оружие или погибнут. Об этом президент США Дональд Трамп заявил в видеообращении, размещенном в Truth Social.

«Я вновь призываю КСИР, иранских военных и полицию сложить оружие и получить полную неприкосновенность, в противном случае их ждет неминуемая смерть», — заявил глава Белого дома.

Ранее Трамп сообщил, что военная операция против Исламской Республики может продлиться около четырех недель или меньше, учитывая масштабы страны.

До этого во Франции обвинили американского лидера в отказе от дипломатического пути в иранском вопросе. Обозреватели газеты Le Monde заявили, что США по указке Трампа ввязались в военную кампанию с сомнительным обоснованием и неопределенной стоимостью, которая неизвестно, когда закончится.