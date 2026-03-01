Во Франции обвинили Трампа в отказе от дипломатии с Ираном

Президент США Дональд Трамп не дал убедительного объяснения началу операции против Ирана и отказался от дипломатического пути. Такую оценку действий американского лидера привела французская газета Le Monde .

Обозреватели отметили, что Трамп строил политическую карьеру на критике дорогостоящих и бесконечных внешнеполитических авантюр, но затем сам привел Соединенные Штаты и Ближний Восток к новому противостоянию.

«Отказавшись от дипломатического пути урегулирования, который он счел бесперспективным, президент США начал против Ирана военную кампанию с непредсказуемой продолжительностью, неопределенной стоимостью и сомнительным обоснованием», — написали авторы статьи.

По их словам, Трамп пошел на самый серьезный риск в своей жизни, когда поддержал совместную с Израилем операцию против Ирана, а отказ от дипломатии усилил неопределенность вокруг дальнейшего развития событий в регионе.

Ранее Трамп ответил на вопрос журналиста издания The Atlantic о возможных бомбардировках, которые могли бы содействовать смене власти в Иране. Он дал понять, что не станет заранее заявлять о позиции по поводу дальнейших ударов и будет оценивать обстановку по мере развития событий.