Немецкий пенсионер устроил акцию протеста у офиса Мерца в Берлине

В ведомстве уточнили, что в минувший вторник пожилой мужчина сначала облил стену здания красной краской, залив площадь примерно два на три метра, а после встал рядом со зданием с плакатом и знаменем одной из политических организаций. В пресс-службе подчеркнули, что акцию снимал 40-летний компаньон протестующего.

Сотрудники федеральной полиции установили личности обоих мужчин. Материалы они передали в управление государственной охраны, которое открыло расследование из-за причиненного зданию ущерба.

По данным телеканала RBB24, на плакате протестующего была надпись с обвинениями в адрес главы правительства Германии в нарушении международного законодательства, а также с критикой, что американские военные самолеты используют базу Рамштайн.

В пресс-службе федеральной полиции журналистам заявили, что задержали двух подозреваемых в вандализме.

В конце октября прошлого года жители немецкого Билефельда вышли на крупный митинг после заявления канцлера Фридриха Мерца о проблемах с мигрантами. Организаторами акции стал «Билефельдский альянс против правых». Участники маршем прошли по улицам города с плакатами с критикой федерального правительства.