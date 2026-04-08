Немецкий пенсионер устроил акцию протеста у офиса Мерца в Берлине

Пожилой мужчина облил краской офис канцлера Мерца в Берлине и устроил пикет
Акцию протеста строил 76-летний житель Берлина около офиса канцлера Германии Фридриха Мерца. Об этом сообщила пресс-служба городской полиции.
В ведомстве уточнили, что в минувший вторник пожилой мужчина сначала облил стену здания красной краской, залив площадь примерно два на три метра, а после встал рядом со зданием с плакатом и знаменем одной из политических организаций. В пресс-службе подчеркнули, что акцию снимал 40-летний компаньон протестующего.
Сотрудники федеральной полиции установили личности обоих мужчин. Материалы они передали в управление государственной охраны, которое открыло расследование из-за причиненного зданию ущерба.
По данным телеканала RBB24, на плакате протестующего была надпись с обвинениями в адрес главы правительства Германии в нарушении международного законодательства, а также с критикой, что американские военные самолеты используют базу Рамштайн.
В пресс-службе федеральной полиции журналистам заявили, что задержали двух подозреваемых в вандализме.
В конце октября прошлого года жители немецкого Билефельда вышли на крупный митинг после заявления канцлера Фридриха Мерца о проблемах с мигрантами. Организаторами акции стал «Билефельдский альянс против правых». Участники маршем прошли по улицам города с плакатами с критикой федерального правительства.