В Мюнхене началась многотысячная демонстрация против проведения конференции по безопасности. Участники выступают за мирные переговоры и требуют прекратить поставки оружия Украине, сообщило РИА «Новости» .

Акцию организовал «Альянс действий против конференции по безопасности НАТО». По оценкам организаторов и полиции, на нее вышли более четырех тысяч человек.

«Утверждением о том, что Россия якобы собирается напасть на Североатлантический блок, оправдывается оргия перевооружения», — указали в анонсе мероприятия.

Демонстранты начали шествие от площади Карлсплац в сторону оцепленной территории, где проходит конференция. Они несли совмещенные германо-российские флаги, знамена Палестины, плакаты с призывами к миру и отказу от поставок оружия Украине и Израилю.

Организаторы обвинили правительство ФРГ в нацеленности на агрессивные конфликты с риском развязывания мировой войны. Они призвали Берлин остановить военную истерию и не распространять ложные сообщения о полетах БПЛА и диверсиях.

Власти стянули для охраны порядка до пяти тысяч полицейских из разных земель Германии и даже из Австрии.

Вчера жительница Мюнхена провела акцию у здания проведения конференции из-за поставок оружия на Украину.