Жители Мюнхена вышли на протест против политики НАТО и военной помощи Украине
В Мюнхене началась многотысячная демонстрация против проведения конференции по безопасности. Участники выступают за мирные переговоры и требуют прекратить поставки оружия Украине, сообщило РИА «Новости».
Акцию организовал «Альянс действий против конференции по безопасности НАТО». По оценкам организаторов и полиции, на нее вышли более четырех тысяч человек.
«Утверждением о том, что Россия якобы собирается напасть на Североатлантический блок, оправдывается оргия перевооружения», — указали в анонсе мероприятия.
Демонстранты начали шествие от площади Карлсплац в сторону оцепленной территории, где проходит конференция. Они несли совмещенные германо-российские флаги, знамена Палестины, плакаты с призывами к миру и отказу от поставок оружия Украине и Израилю.
Организаторы обвинили правительство ФРГ в нацеленности на агрессивные конфликты с риском развязывания мировой войны. Они призвали Берлин остановить военную истерию и не распространять ложные сообщения о полетах БПЛА и диверсиях.
Власти стянули для охраны порядка до пяти тысяч полицейских из разных земель Германии и даже из Австрии.
Вчера жительница Мюнхена провела акцию у здания проведения конференции из-за поставок оружия на Украину.