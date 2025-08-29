Немецкий электронный музыкант Матиас Грассов погиб в 62 года

Немецкий музыкант Матиас Грассов, считавшийся легендой электронной музыки, скончался в возрасте 62 лет. Об этом сообщил IMDb .

По предварительной информации, артист погиб во время заплыва по реке Рейн. Грассова унесло течением почти сразу после того, как он прыгнул в воду. Спасатели выловили его тело в шести километрах от места происшествия.

Музыкант родился 9 мая 1963 года в Гессене. В 70-х был гитаристом и барабанщиком, но в конце 80-х полностью переключился на синтезаторы. Артист сотрудничал с Oophoi и Алио Ди.

Ранее стало известно о смерти популярного британского гитариста Дилла Каца. Его называли пионером безладового баса.