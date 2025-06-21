Умер известный британский гитарист Дилл Кац
Известный британский гитарист и педагог Дилл Кац умер на 80-м году жизни. Об этом сообщил журнал Jazzwise.
Музыканта называют пионером безладового баса. Он являлся одной из самых ярких фигур на лондонской джаз-сцене.
Карьера Каца началась в 1963 году. Поначалу он выступал с ирландскими группами в Дублине. В 70-х начал сотрудничать с известными коллективами — Nucleus, Paraphernalia и Pacific Eardrum.
Также артист выступил сооснователем группы 20th Century Blues.
Ранее стало известно о смерти лидера группы Beach Boys Брайана Уилсона. Его не стало в 82 года. Причину смерти звезды не назвали, однако известно, что он страдал от зависимостей.
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