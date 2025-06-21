Умер известный британский гитарист Дилл Кац

Известный британский гитарист и педагог Дилл Кац умер на 80-м году жизни. Об этом сообщил журнал Jazzwise .

Музыканта называют пионером безладового баса. Он являлся одной из самых ярких фигур на лондонской джаз-сцене.

Карьера Каца началась в 1963 году. Поначалу он выступал с ирландскими группами в Дублине. В 70-х начал сотрудничать с известными коллективами — Nucleus, Paraphernalia и Pacific Eardrum.

Также артист выступил сооснователем группы 20th Century Blues.

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