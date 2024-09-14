Немецкий депутат выступил с идеей создания контактной группы по Украине

Депутат ФРГ Мютцених выступил с идеей создания контактной группы по Украине

IMAGO / Bernd Elmenthaler
Фото: IMAGO / Bernd Elmenthaler/Global Look Press

Западным союзникам Украины пришло время создать контактную группу с привлечением Китая, Турции, Индии и Бразилии для организации процесса переговоров по урегулированию конфликта. Об этом в интервью газете Die Rheinische Post заявил лидер фракции Социал-демократов в бундестаге Рольф Мютцених.

Он подчеркнул, что и канцлер Германии Олаф Шольц, и украинский лидер Владимир Зеленский заявили, что сейчас хорошее время для активизации усилий по организации переговоров о мире. Депутат добавил, что рассчитывает на участие российской делегации во втором мирном саммите.

«С моей точки зрения, настало время западным союзникам инициировать создание контактной „группы, чтобы начать процесс с привлечением таких стран, как Китай, Индия, Турция и Бразилия», — заявил Мютцених.

Депутат подчеркнул, что у этих государств хорошие отношения с Россией, поэтому они могут выступить в качестве важных посредников, как и вся контактная группа. Мютцених добавил, что к этой работе необходимо привлекать и другие государства, чтобы боевые действия прекратились.

Канцлер Германии выступил с инициативой о мирных переговорах по урегулированию конфликта на Украине в конце прошлой недели. Шольц подчеркнул, что уже договорился с Зеленским об участии России во второй мирной конференции.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ведомство не получало от правительства Германии никаких предложений по мирному урегулированию.

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