В Германии выступили за вывод американских военных с территории страны

Германия должна отказаться от размещения американских военных и вооружений на своей территории. Об этом в социальной сети X заявила депутат бундестага Севим Дагделен.

«Американских солдат нужно наконец вывести из Германии. И вместе с ними и хранящиеся в Бюхеле американские атомные бомбы. Необходимо остановить запланированное размещение американских ракет средней дальности, которые сделают Германию мишенью!» — написала она.

В Германии находится авиабаза Рамштайн, на которой хранится американское ядерное оружие.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о повышении таможенных пошлин на 10% с 1 февраля против восьми европейских стран, в том числе Германии. С 1 июня пошлины увеличатся до 25%. По его словам, такая мера продлится до тех пор, пока не удастся согласовать покупку Гренландии у Дании.