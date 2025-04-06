Немецкие школьники устроили скандал на месте бывшего концлагеря

Скандал произошел в Германии на территории мемориала бывшего концлагеря «Берген-Бельзен». Об этом сообщила газета Bild .

Ученики девятого класса гимназии из города Билефельд скандировали известный нацистский лозунг. Сопровождавшие детей учителя якобы отвлеклись и в это время находились у кассы.

«Персонал мемориала вмешался и сделал учащимся замечание. Позже директор школы принял дисциплинарные меры и подал против подростков заявление в полицию», — написали авторы материала.

В Польше местные власти ранее решили не приглашать представителей России на мероприятия, посвященные освобождению концлагеря Освенцим. Президент Владимир Путин назвал такой шаг позорным.