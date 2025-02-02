Решение властей Польши не приглашать представителей России на мероприятия, посвященные освобождению концлагеря Освенцим, позорно. Об этом заявил президент Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину .

Глава государства подчеркнул, что ведет речь не о себе, а о тех, кто принимал участие в освобождении концлагеря или их родных.

«Можно как угодно относиться к политике России сегодня. <…> Но если бы подумать, можно было бы поступить гораздо тоньше. Если уже невозможно пригласить в силу здоровья и возраста освободителей Освенцима, ну хотя бы родственников пригласили», — заявил Путин.

Президент подчеркнул, что место этих людей заняли украинские политики, «которые своим национальным героем избрали Бандеру».

Путин напомнил, что он принимал участие в уничтожении сотен тысяч евреев, русских и поляков, а сегодня стал символом государства, чей лидер аплодирует бывшим солдатам СС — прямым виновникам трагедии холокоста.

«Таковы реалии сегодняшнего дня в Европе», — подытожил Путин.

В ходе интервью Павлу Зарубину президент России подчеркнул, что новый американский лидер Дональд Трамп быстро подчинит себе всех европейских лидеров. Он пояснил, что новый глава Белого дома, в отличие от своего предшественника, обладает жестким характером и спросит с европейцев за все вмешательства в политическую жизнь Америки.