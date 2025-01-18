Немецкие фермеры прошли маршем по Берлину в день открытия сельхозвыставки ЕС
Более 3,5 тысячи немецких фермеров вышли на протестный марш в центре Берлина
Недовольные политикой действующего правительства Германии в сфере сельского хозяйства фермеры вышли на марш в центре Берлина. Как сообщила радиостанция RBB24, в городе собрались около 3,5 тысячи протестующих.
Организатором марша стал альянс сельхозработников Wir haben es satt («Нам это надоело»), требующий проведения реформ в агросекторе.
Протестующие фермеры потребовали принять закон, который обеспечит им справедливые закупочные цены на продукцию, а также выделение дополнительных средств по защите животных на фоне вспышки ящура в Бранденбурге.
Журналисты отметили, что протестный марш фермеров совпал с датой открытия крупнейшей международной выставки сельского хозяйства и продовольствия, куда приехали профильные министры из стран Евросоюза.
Россельхознадзор объявил о прекращении ввоза и транзита мяса из стран Евросоюза из-за крупной вспышки ящура в Германии. В ведомстве заявили, что считают недостаточными принятые профильной Еврокомиссией меры по перемещению животноводческой продукции.