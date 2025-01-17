Россия запретит ввоз и транзит мяса из Евросоюза

Россельхознадзор: РФ запретит ввоз и транзит мяса из Европы после вспышки ящура

Россия с 20 января запретит ввоз в страну и транзит по ее территории продукции животноводства из всех европейских государств на фоне угрозы распространения ящура. Об это заявили в Россельхознадзоре .

«Россельхознадзор, оценивая результаты Национальной референс-лаборатории и референс-лаборатории ЕС по ящуру в Германии, считает недостаточными меры, принятые Европейской комиссией в части введенных ограничений на перемещение животноводческой продукции», — подчеркнули в ведомстве.

Запрет коснется всех животных, восприимчивых к заболеванию, а также продукции, подконтрольной государственному ветеринарному надзору.

Германия ранее сообщила Всемирной организации здоровья животных (ВОЗЖ) о вспышке первой с 1988 года вспышке ящура на одной из ферм в федеральной земле Бранденбург.