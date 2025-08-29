Некоторые детали беседы Путина и Трампа оставили за кадром

На саммите российского президента Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске глубоко обсуждалась тема урегулирования украинского кризиса. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Но мы считаем, что какие-либо детали выдавать нецелесообразно, ибо в интересах урегулирования сейчас важно вести работу в дискретном режиме», — привел его слова «Интерфакс».

Песков подчеркнул, что Кремль сознательно не раскрывает подробности беседы глав России и США.

Ранее Песков назвал условие встречи Путина с украинским президентом Владимиром Зеленским. По его словам, она возможна при хорошей подготовке на экспертном уровне.