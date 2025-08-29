Кремль назвал условие встречи Путина и Зеленского

Президент России Владимир Путин допустил встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским, если ее хорошо подготовят на экспертном уровне. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он добавил, что пока не может сказать, что работа идет очень активно.

«Путин не исключает возможность проведения такой встречи, но считает, что любая встреча на высшем уровне должна быть хорошо подготовлена», — привело заявление Пескова РИА «Новости».

Представитель Кремля пояснил, что встречи на высшем уровне проходят после предварительного согласования основных положений на экспертном уровне, то есть делегациями и дипломатами.

«Пока нельзя сказать, что экспертная работа, скажем так, бурлит. К сожалению, нет», — добавил Песков.

Он подчеркнул, что Россия заинтересована и готова к проведению переговоров и направила властям Украины все основные тезисы по своей позиции в письменном виде.

Идея о встрече президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского возникла после их встреч с главой Белого дома США Дональдом Трампом. Американский лидер заявил, что главам двух государств необходимы переговоры один на один для обсуждения выхода из сложившегося конфликта. Он добавил, что Путин и Зеленский сами могут выбрать дату и место переговоров.

Канцлер Германии Фридрих Мерц в минувший четверг, 28 августа, усомнился, что встреча президента России и украинского лидера состоится. По его словам, за срыв переговоров придется отвечать Москве за счет усиления старых санкций и введения новых.