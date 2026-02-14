Нейросеть управляла операцией по захвату Мадуро
WSJ: Пентагон использовал ИИ Claude в операции против Мадуро
Пентагон использовал нейросеть в ходе операции американского спецназа против президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
«Инструмент искусственного интеллекта Claude использовался в операции американских военных по захвату бывшего президента Венесуэлы Николаса Мадуро, что подчеркивает растущую популярность моделей ИИ в Пентагоне», — указали в публикации.
Источники журналистов уточнили, что операция включала бомбардировку нескольких объектов в Каракасе.
Само участие Claude стало возможным благодаря партнерству разработчиков с компанией Palantir Technologies, которая занималась обработкой данных и поставляла инструменты, востребованные Минобороны США и федеральными правоохранительными органами.
Газета сообщила, что опасения Anthropic из-за потенциального применения Claude в военных и разведывательных задачах подтолкнули чиновников американской администрации к обсуждению расторжения контракта на 200 миллионов долларов, который заключили с компанией прошлым летом.
Представитель разработчика отказался подтвердить или опровергнуть сообщения об использовании Claude в операции на территории Венесуэлы.
«Мы не можем комментировать, использовался ли Claude или любая другая модель ИИ для каких-либо конкретных операций — секретных или иных», — заявил он.