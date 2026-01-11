Американские спецназовцы во время военной операции в Венесуэле использовали суперсекретное оружие, из-за которого республиканских солдат рвало кровью. Об этом сообщила газета New York Post .

Очевидцы рассказали изданию, что при похищении лидера Венесуэлы Николаса Мадуро американцы применили загадочное средство, которое буквально поставило военнослужащих на колени.

Один из охранников главы республики признался, что на посту сначала неожиданно отключились все радиолокационные системы, а затем над позициями появился огромный рой дронов.

«Мы не понимали, как реагировать», — подчеркнул он.

Собеседник газеты добавил, что в небе тут же оказались вертолеты с американскими спецназовцами, которые стреляли с поражающей скоростью и точностью. По его словам, после этого американцы «что-то запустили».

«Это было похоже на чрезвычайно мощную звуковую волну. Возникло ощущение, будто моя голова взрывается изнутри. У всех нас пошла кровь из носа, некоторые начали рвать кровью. Мы падали на землю, не в состоянии двигаться», — объяснил он.

Ранее посол России в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров сообщил, что в момент нападения США на Венесуэлу рядом с Мадуро не было охраны. Он добавил, что системы ПВО не сработали, потому что возникли перебои со связью.