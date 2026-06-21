Нейросеть Mythos взломала ресурсы Агентства нацбезопасности США за несколько часов

Нейросеть Mythos во время тестовой проверки взломала практически все засекреченные ресурсы Агентства национальной безопасности США за несколько часов. Об этом заявил директор АНБ генерал Джошуа Радд, сообщило издание The Economist .

По его словам, искусственный интеллект продемонстрировал способность проникать в закрытые системы ведомства в кратчайшие сроки. Учитывая потенциальную угрозу для национальной и международной безопасности, правительство США приняло решение о немедленной приостановке проекта.

На прошлой неделе компания Anthropic отключила самые продвинутые модели ИИ: Fable 5 и Mythos 5. Изначально нейросети должны были прекратить работать у всех иностранных граждан, включая собственных сотрудников организации, имеющих гражданство других государств, но в результате их ограничили для всех пользователей.