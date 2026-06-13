Anthropic по требованию властей США отключила клиентов от самых мощных ИИ

Компания Anthropic отключила самые продвинутые модели искусственного интеллекта Fable 5 и Mythos 5 после требования американских властей заблокировать доступ к ним для иностранцев. Об этом сообщил ТАСС .

Компания опубликовала заявление, в котором сообщила, что вечером 12 июня получила от правительства США директиву по экспортному контролю. В ней предписывалось заблокировать доступ к Fable 5 и Mythos 5 для всех иностранных граждан, включая собственных сотрудников, имеющих гражданство других государств. В результате эти модели экстренно отключили для всех пользователей.

В Anthropic подчеркнули, что в распоряжении говорилось о некоей «угрозе национальной безопасности» без конкретных фактов.

«Если такие стандарты будут применяться ко всей индустрии, это, по сути, остановит выход любых новых моделей», — предупредила компания.

Менее 2 недель назад Anthropic заявилась на первичное размещение акций на бирже (IPO). Спустя несколько дней такую же заявку подала OpenAI, создатель ChatGPT.